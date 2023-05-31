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Реал определился с потенциальной заменой Лунину

Испанский гранд может подписать вратаря из клуба аутсайдера.
Сегодня, 07:44
Давид Сория / Getty Images
Давид Сория / Getty Images

Мадридский Реал продолжает поиски нового голкипера, который должен будет заменить украинца Андрея Лунина.

Как сообщает Marca, испанский клуб переключил свое внимание на вратаря Хетафе Давида Сорию. 30-летний футболист покинет команду летом текущего года по окончанию контракта.

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Отметим, что ранее интерес Реала приписывали к голкиперу Ан-Насра Давиду Оспине, но сейчас переключились на Сорию.

В текущем сезоне Давид провел 37 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 45 голов.

Ранее сообщалось, что хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта.


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