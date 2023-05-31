Реал определился с потенциальной заменой Лунину

Испанский гранд может подписать вратаря из клуба аутсайдера.

Мадридский Реал продолжает поиски нового голкипера, который должен будет заменить украинца Андрея Лунина.

Как сообщает Marca, испанский клуб переключил свое внимание на вратаря Хетафе Давида Сорию. 30-летний футболист покинет команду летом текущего года по окончанию контракта.

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Отметим, что ранее интерес Реала приписывали к голкиперу Ан-Насра Давиду Оспине, но сейчас переключились на Сорию.

В текущем сезоне Давид провел 37 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 45 голов.

Ранее сообщалось, что хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта.