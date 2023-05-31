Неймар отказался от многомиллионного предложения из Саудовской Аравии ради топ-клуба Европы

Нападающий ПСЖ Неймар настроен продолжить карьеру в европейском клубе.

Как сообщает Footmercato, бразильский футболист отказался от предложения из Саудовской Аравии на 400 млн евро.

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По информации источника, Неймар желает остаться в Европе и рассматривает лишь два варианта: остаться в ПСЖ или перейти в Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и выполнил 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар посетил покерный турнир и Формулу-1 вместо чемпионского матча ПСЖ.