Неймар переходит в Ман Сити? Гвардиола интересовался состоянием бразильца

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола недавно связывался с нападающим ПСЖ Неймаром. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Испанский специалист звонил бразильцу, чтобы узнать его состояние после травмы голеностопа. Точно неизвестно, связано ли общение тренера "горожан" и Неймара с потенциальным трансфером.

Сам футболист готов сменить летом команду из-за недавний событий, связанных с гневными выкриками фанатов ПСЖ в адрес Неймара.

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Напомним, что в марте Неймар был прооперирован, после того как получил травму правого голеностопа. По мнению нападающего, благодаря хирургическому вмешательству он сможет отыграть еще несколько сезонов на высоком уровне.

В нынешнем сезоне бразильский форвард провел в составе ПСЖ во всех турнирах 29 матчей, записав на свой счет 18 голов и 17 результативных передач.