iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Топовая вечеринка и шикарный банкет: Звезда Интера женился в компании игроков сборной Аргентины

Лаутаро Мартинес обрел свое счастье в преддверии финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 12:20
Лаутаро Мартинес с женой / instagram.com/lautaromartinez
Лаутаро Мартинес с женой / instagram.com/lautaromartinez

Нападающий сборной Аргентины и Интера Лаутаро Мартинес женился.

Избранницей футболиста стала аргентинская модель Августина Гандольфо.

Примечательно, что на свадебной церемонии присутствовали футболисты национальной команды, с которыми выиграл чемпионат мира по футболу.

Читай также: Милота и счастье: Неймар вместе с шикарной моделью объявили, что ждут ребенка

На мероприятии также были действующие игроки Интера, а также Ашраф Хакими, который ныне выступает за ПСЖ.

Отметим, что пара вместе уже пару лет и воспитывают дочку.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером пройдет 10 июня в Турции.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригеса взяла частный урок тверка у популярного учителя.


Статьи по теме

Пеллегрини - о Роме: Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус Пеллегрини - о Роме: Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус
Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal
"Ему нужно спуститься вниз": Турман дал совет Ломаченко "Ему нужно спуститься вниз": Турман дал совет Ломаченко
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина вышла в третий круг, Калинина вылетела Ролан Гаррос (WTA): Свитолина вышла в третий круг, Калинина вылетела
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Лига Европы15:21
Пеллегрини - о Роме: Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус
Европа15:00
Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal
Бокс14:52
"Ему нужно спуститься вниз": Турман дал совет Ломаченко
Теннис14:15
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина вышла в третий круг, Калинина вылетела
Европа14:08
Кипрский клуб определился с судьбой арендованного нападающего Динамо
Теннис13:56
Свитолина совершила удивительный камбэк и вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Украина13:40
Ярмоленко вернется в Динамо, переговоры находятся на завершающей стадии - источник
Лига Европы13:36
Лига Европы-2022/23: Рома и Севилья сыграют в финале
Европа13:24
Жирона Цыганкова заключила новый контракт с тренером
Европа13:00
Бавария готова расстаться летом со своим защитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK