Топовая вечеринка и шикарный банкет: Звезда Интера женился в компании игроков сборной Аргентины

Лаутаро Мартинес обрел свое счастье в преддверии финала Лиги чемпионов.

Нападающий сборной Аргентины и Интера Лаутаро Мартинес женился.

Избранницей футболиста стала аргентинская модель Августина Гандольфо.

Примечательно, что на свадебной церемонии присутствовали футболисты национальной команды, с которыми выиграл чемпионат мира по футболу.

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На мероприятии также были действующие игроки Интера, а также Ашраф Хакими, который ныне выступает за ПСЖ.

Отметим, что пара вместе уже пару лет и воспитывают дочку.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером пройдет 10 июня в Турции.

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