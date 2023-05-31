Топовая вечеринка и шикарный банкет: Звезда Интера женился в компании игроков сборной Аргентины
Лаутаро Мартинес обрел свое счастье в преддверии финала Лиги чемпионов.
Нападающий сборной Аргентины и Интера Лаутаро Мартинес женился.
Избранницей футболиста стала аргентинская модель Августина Гандольфо.
Примечательно, что на свадебной церемонии присутствовали футболисты национальной команды, с которыми выиграл чемпионат мира по футболу.
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На мероприятии также были действующие игроки Интера, а также Ашраф Хакими, который ныне выступает за ПСЖ.
Отметим, что пара вместе уже пару лет и воспитывают дочку.
Напомним, что финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером пройдет 10 июня в Турции.
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