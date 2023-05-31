Летом Челси покинут более десяти футболистов

Челси хочет летом расстаться с большим количеством игроков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лондонцы хотят расстаться летом с более чем десятью игроками. Из стана "синих" точно уйдут Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди и Каллум Хадсон-Одои. Будущее Калиду Кулибали, Сесара Аспиликуэты и Нголо Канте решиться в ближайшее время.

Также клуб могут покинуть Матео Ковачич, Конор Галлахер, Трево Чалоба и Рубен Лофтус-Чик, а также Мэйсон Маунт.

Лондонцы хотят летом выручить с продажи игроков не менее Получить за них клуб хочет около 280 млн фунтов.

Отметим, нападающий Жоау Феликс и хавбек Денис Закария не будут выкуплены и вернуться в свои клубы.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal.