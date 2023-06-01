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Легендарный футболист Наполи объявил о завершении карьеры

Марек Гамшик повесил бутсы на гвоздь.
Сегодня, 13:30
Марек Гамшик / Getty Images
Марек Гамшик / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Словакии и Наполи Марек Гамшик объявил о завершении карьеры.

35-летний футболист опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги своей профессиональной деятельности.

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"Это были невероятные 19 лет профессиональной карьеры. Более 700 матчей на клубном уровне, около 140 встреч за сборную Словакии. Много-много забитых голов.

Будучи маленьким мальчиком, я только мечтал, что когда-то у меня будет успешная футбольная карьера на самом высоком уровне. Футбол был моей любовью, страстью и работой, которой я всегда отдавал все. Я благодарю все клубы, в которых работал.

Особое спасибо моей семье и ближайшим друзьям, которые были частью этого и всегда были рядом со мной и поддерживали меня. И, конечно, большое спасибо моим болельщикам, которые ободряли и любили меня. Я всегда это очень ценил, вы заслуживаете мое большое уважение. Спасибо за все", - написал Гамшик.

Напомним, последним клубом Гамшика был Трабзонспор. В составе Наполи Марек завоевал два Кубка и один Суперкубок Италии, а в турецкой команде - стал чемпионом Турции. Кроме того, в Словакии восемь раз признавался футболистом года.

Ранее сообщалось, что Спаллетти прокомментировал свой уход из Наполи.


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