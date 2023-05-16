Бонуччи объявил о завершении карьеры в 2024 году

Защитник итальянского Ювентуса Леонардо Бонуччи заявил о желании повесить бутсы на гвоздь по окончании сезона 2023/24.

Большую часть карьеры Леонардо провел в Ювентусе, став знаковым футболистом для клуба и всей Италии. Игрок заявил, что в следующем году закончит играть, и вместе с ним закончится эра защиты и итальянского стиля обороны.

"Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны. Находиться в одном ряду с величайшими – повод для гордости, и я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами. Это будет означать, что мы многого добились и многое отдали игре.

В детстве, когда ты гоняешь мяч, ты мечтаешь надеть такую футболку, как у Юве, и добиться этого 500 раз – значит войти в историю Юве, и это потрясающие эмоции.

Жить в этой футболке было все равно что жить во сне в течение 12 лет, и внутри меня всегда живет тот ребенок, который рад выходить на поле, потому что это была его мечта", – сказал 36-летний защитник.

Контракт Леонардо Бонуччи с Ювентусом как раз истекает следующим летом. Напомним, что ранее Поль Погба вновь получил травму, едва появивись на поле.