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Погба выбыл до конца сезона

Озвучены сроки восстановления хавбека Ювентуса после очередной травмы.
Сегодня, 14:21
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник Ювентуса Поль Погба больше не поможет туринской команде в текущем сезоне.

Французский хавбек в недавнем матче 35-го тура Серии А с Кремонезе (2:0) впервые в нынешней кампании вышел в стартовом составе, но уже на 24-й минуте был заменен из-за травмы.

Читай также: Погба получил травму, впервые выйдя в старте Ювентуса в этом сезоне

30-летний футболист прошел углубленное медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали повреждение прямой мышцы левого бедра. На восстановление игроку потребуется минимум 20 дней, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Заключительный для Ювентуса матч в этом сезоне против Удинезе в чемпионате Италии запланирован на 4 июня, что исключает возможность того, что француз еще успеет появиться на поле в текущей кампании.

Отметим, что из-за различных травм Погба в нынешнем сезоне принял участие всего в десяти поединках во всех турнирах в составе туринской команды, отыграв в сумме 161 минуту.

Ранее сообщалось, что Ювентус представил форму на следующий сезон.

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