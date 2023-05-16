Погба выбыл до конца сезона

Полузащитник Ювентуса Поль Погба больше не поможет туринской команде в текущем сезоне.

Французский хавбек в недавнем матче 35-го тура Серии А с Кремонезе (2:0) впервые в нынешней кампании вышел в стартовом составе, но уже на 24-й минуте был заменен из-за травмы.

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30-летний футболист прошел углубленное медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали повреждение прямой мышцы левого бедра. На восстановление игроку потребуется минимум 20 дней, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Заключительный для Ювентуса матч в этом сезоне против Удинезе в чемпионате Италии запланирован на 4 июня, что исключает возможность того, что француз еще успеет появиться на поле в текущей кампании.

Отметим, что из-за различных травм Погба в нынешнем сезоне принял участие всего в десяти поединках во всех турнирах в составе туринской команды, отыграв в сумме 161 минуту.

Ранее сообщалось, что Ювентус представил форму на следующий сезон.