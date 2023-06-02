Гвардиола: тен Хаг представляет нашу профессию наилучшим образом

Пеп Гвардиола отметил вклад Эрика тен Хага в развитие Манчестер Юнайтед.

По мнению испанского специалиста, его визави заслужил похвалу за то, как он провел первый сезон во главе "красных дьяволов".

"Я знаю по себе, что первый сезон в АПЛ не бывает простым. Это определяет действительно хорошего тренера", - цитирует Пепа Goal.

"Он представляет нашу профессию наилучшим образом. Не могу сказать, что мы с ним друзья, так как мы не часто общаемся. Но я думаю, что Манчестер Юнайтед получил исключительного тренера на многие, многие годы".

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Напомним, что в субботу, 3 июня, состоится финал кубка Англии, в котором сыграют Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.