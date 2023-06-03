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Тренер ПСЖ покинет клуб по окончанию сезона

Кристоф Галтье в поисках новой работы.
Сегодня, 08:30
Кристоф Галтье / Getty Images
Кристоф Галтье / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье покинет свой пост в конце текущего сезона.

Как сообщает L’Équipe, заключительный поединок команды в текущем сезоне с Клермоном в рамках национального чемпионата станет последним для французского специалиста. 

Ожидается, что клуб в скором времени объявит о прекращении сотрудничества с Галтье.

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Действующий контракт тренера с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Вместе со специалистом команда выиграла чемпионат Франции, Суперкубок и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, ПСЖ проведет свой заключительный матч в сезоне сегодня, 3 июня. 

Ранее сообщалось, что французы исправили слова Галтье об уходе Месси.


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