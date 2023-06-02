ПСЖ подтвердил уход Рамоса из клуба

Испанец Серхио Рамос покинет ПСЖ по завершению этого сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Парижане поблагодарили опытного центрального защитника за время проведенное в команде и его вклад в успех.

Таким образом, Рамос будет доступен на рынке свободных агентов, начиная с 30 июня этого года. О каких-либо договоренностях игрока с другими клубами не сообщалось.

Напомним, центрбэк перешел в стан ПСЖ в 2021 году. За французский гранд Серхио сыграл 57 игр во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.