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ПСЖ подтвердил уход Рамоса из клуба

Испанец будет доступен на рынке свободных агентов.
Вчера, 23:49
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Испанец Серхио Рамос покинет ПСЖ по завершению этого сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Парижане поблагодарили опытного центрального защитника за время проведенное в команде и его вклад в успех.

Таким образом, Рамос будет доступен на рынке свободных агентов, начиная с 30 июня этого года. О каких-либо договоренностях игрока с другими клубами не сообщалось.

Напомним, центрбэк перешел в стан ПСЖ в 2021 году. За французский гранд Серхио сыграл 57 игр во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Серхио Рамос

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