ПСЖ подтвердил уход Рамоса из клуба
Испанец будет доступен на рынке свободных агентов.
Испанец Серхио Рамос покинет ПСЖ по завершению этого сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Парижане поблагодарили опытного центрального защитника за время проведенное в команде и его вклад в успех.
#MerciRamos 🔴🔵 pic.twitter.com/nqcTWYWp4F— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023
Таким образом, Рамос будет доступен на рынке свободных агентов, начиная с 30 июня этого года. О каких-либо договоренностях игрока с другими клубами не сообщалось.
Напомним, центрбэк перешел в стан ПСЖ в 2021 году. За французский гранд Серхио сыграл 57 игр во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.