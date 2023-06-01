Сдали назад: В ПСЖ исправили слова Гальтье об уходе Месси

В ПСЖ решили исправить слова главного тренера клуба Кристофа Гальтье касаемо ухода Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Напомним, наставник парижан заявил, что матч с Клермоном будет для аргентинца последним на Парк де Пренс, что, по сути, было объявлением об уходе нападающего.

Спустя время ПСЖ заявил, что Гальтье неточно выразился, имея на самом деле ввиду последний матч Месси в этом сезоне.

По словами самого издания, данная поправка парижан ничего не меняет. Лео покидает клуб в качестве свободного агента.

В составе французского гранда футболист провел 2 сезона, выиграв два чемпионата и суперкубок Франции. За парижан сыграл в 74 играх, забив 32 гола и отдав 35 ассистов.

Ранее сообщалось, что аргентинец запостил в Инстаграм крайне неоднозначное видео.