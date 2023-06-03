Звездные кадры и драматичный челлендж: Неймар посетил шоу Формулы-1

Бразильский футболист наслаждается отпуском, пока в команде идет большая перестройка.

Нападающий ПСЖ Неймар досрочно завершил сезон из-за травмы, которую получил несколько месяцев назад.

Французский клуб сегодня, 3 июня, проведет последний матч в рамках Лиги 1 против Клермона. Бразильский футболист тем временем находится в Барселоне, где проходит очередной этап Гран-При Формулы-1.

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Звездный игрок сделал несколько фотографий с именитыми пилотами, среди которых: Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Расселл и другие.

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Забавно, что Неймар принял участие в челлендже с Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео). Пилот оказался более умелым, что помогло выиграть ему в конкурсе.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и выполнил 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался от многомиллионного предложения из Саудовской Аравии ради топ-клуба Европы.