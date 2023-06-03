Эдерсон и Магуайр в запасе: стартовые составы Манчестерского дерби в финале кубка Англии

Тренеры определились с теми, кто начнет ответственный поединок с первых минут.

В субботу, 3 июня, в Лондоне на Уэмбли в рамках финала кубка Англии сойдутся Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

В то время как "красные дьяволы" испытывают кадровые проблемы, "горожане" подходят к Манчестерскому дерби в оптимальном составе.

Но Пеп Гвардиола все равно нашел, чем удивить: место в воротах займет не Эдерсон, а Штефан Ортега.

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Эрик тен Хаг решил оставить единственного доступного центрфорварда Ваута Вегхорста на скамейке запасных. Вместо него на острие атаки выйдет Маркус Рэшфорд.

При этом Кристиан Эриксен будет играть под ним, а Бруно Фернандеш отправится на правый фланг.

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Диаш, Аканджи - Стоунз, Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Силва, Грилиш - Холанд.

Запасные: Эдерсон, Аке, Альварес, Льюис, Ляпорт, Марез, Палмер, Филлипс, Фоден.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Варан, Шоу - Каземиро, Фред, Фернандеш, Эриксен, Санчо - Рэшфорд.

Запасные: Батленд, Вегхорст, Гарначо, Далот, Эланга, Магуайр, МакТоминей, Маласия, Пельистри.

Напомним, что стартовый свисток матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед прозвучит в 17:00 по киевскому времени.