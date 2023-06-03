Конец одной и начало другой эпох: как Сити и Юнайтед встречались на Уэмбли

ISPORT рассказывает о единственных Манчестерских дерби, которые прошли на главной арене Англии.

В субботу, 3 июня, в Лондоне на Уэмбли пройдет финал кубка Англии, в котором сойдутся две манчестерские команды: Сити и Юнайтед. Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Удивительно, но за свою многолетнюю историю Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити не так много раз встречались в матче на Уэмбли.

Так как поединки на крупнейшем стадионе Великобритании проходят только в рамках кубка Англии, кубка лиги и Суперкубка Англии, клубы из Манчестера имели не так много возможностей встретиться.

Предстоящий финал кубка Англии станет первым в истории, когда в нем состоится Манчестерским дерби. При этом он станет лишь третьим сыгранным на Уэмбли.

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Примечательно, что предыдущие два матча прошли в двух разных турнирах с разницей в четыре месяца: в полуфинале кубка Англии и в Суперкубке (он же Комьюнити Шилд).

Манчестер Сити только был в начале своего пути после того, как клуб был приобретен тогда еще никому не известным шейхом Мансуром.

Манчестер Юнайтед же постепенно приближался к неизбежному - пенсии сэра Алекса Фергюсона и смене поколений, которая привела к тому, что "красные дьяволы" не могут стать чемпионами вот уже десять лет.

Полуфинал кубка Англии (16 апреля 2011 года)

Эту встречу лучше начала команда сэра Алекса Фергюсона. В течение одной минуты Димитар Бербатов имел две отличные возможности забить: сначала он не смог переиграть в дуэли Джо Харта, после чего с пары метров пробил выше ворот.

На старте второго тайма номинальные хозяева поля вышли вперед, благодаря двум ошибкам соперника.

Эдвин ван дер Сар, проводивший последний сезон в карьере, не сумел должным образом отдать пас, но ему повезло, что Джон О'Ши перехватил мяч у Давида Сильвы. Однако тут же Майкл Каррик зачем-то отдал мяч Яя Туре, который ворвался в штрафную и ударом низом забил единственный гол матча.

Источник: Getty Images

А спустя 20 минут Пол Скоулз прямой ногой ударил Пабло Сабалету в бедро при попытке обработать мяч, за что Майк Дин выписал легенде Юнайтед прямую красную карточку.

Источник: Getty Images

Команда Роберто Манчини вышла в финал, где с таким же счетом обыграла Сток Сити. По итогам сезона представители синего Манчестера заняли третье место и впервые в эру шейха Мансура вышли в Лигу чемпионов.

Красный Манчестер в свою очередь довольствовался чемпионством, которое стало для клуба 19-м, что позволило обойти по их количеству Ливерпуль - сэр Алекс выполнил свое обещание сбросить мерсисайдцев с их "гр*баного насеста".

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Яя Туре, 52.

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 14 - 9

Манчестер Сити: Харт - Сабалета, Компани, Лескотт, Коларов - Де Йонг, Туре, Джонсон (Райт-Филлипс, 79), Сильва (Виейра, 86), Барри - Балотелли.

Манчестер Юнайтед: ван дер Сар - О'Ши (Фабио, 84), Видич, Фердинанд, Эвра - Валенсия (Чичарито, 65), Каррик, Скоулз, Парк Джи Сун, Нани - Бербатов (Андерсон, 74).

Предупреждения: Сабалета, Балотелли, Де Йонг, Компани.

Удаление: Скоулз (прямая красная).

Суперкубок Англии (7 августа 2011 года)

Забавно, но участники Суперкубка стали известны в один день с разницей в несколько часов. 14 мая 2011 года МЮ стал чемпионом Англии, сыграв вничью с Блэкберном (1:1), а МС спустя пару часов обыграл Сток Сити (1:0) в уже упомянутом финале кубка Англии.

В этой встрече "красные дьяволы" взяли реванш за поражение в полуфинале кубка, сделав это в своем фирменном стиле - оформив камбек.

На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу "горожан", у которых отметились Джолеон Лескотт и Эдин Джеко.

В первом случае англичанин замкнул подачу со штрафного, воспользовавшись ошибкой на выходе 20-летнего Давида Де Хеа, а во втором босниец нанес мощный удар с 25-метров, с которым испанский вратарь не справился - вот такой получился для Давида дебют.

Источник: Getty Images

Однако достаточно быстро подопечные Фергюсона отыгрались. Крис Смоллинг на старте второго тайма замкнул подачу со штрафного (в таком же стиле он принесет своей команду победу в дерби 2018 года, помешав Сити стать чемпионами).

А спустя всего шесть минут "красные дьяволы" разыграли шикарную комбинацию, результатом которой стал гол Нани.

Источник: Getty Images

Развязка дерби пришлась на добавленное время. Все тот же Нани в центре поля обокрал Венсана Компани, который неуверенно попытался обработать мяч, убежал на свидание с Джо Хартом, обыграл его и забил уже в пустые ворота, принеся своей команде трофей. Он же был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Getty Images

Уже совсем скоро Компани отомстил своим обидчикам сполна: в октябре Ман Сити уничтожит Юнайтед на Олд Траффорд со счетом 6:1, а в конце сезона Серхио Агуэро под крик английского комментатора Мартина Тайлера забьет чемпионский гол в ворота КПР - Манчестер Сити впервые с 1968 года станет чемпионом Англии.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Лескотт, 38, Джеко, 45+1 - Смоллинг, 52, Нани, 58, 90+4.

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 8 - 21

Удары в створ: 6 - 12

Фолы: 14 - 11

Манчестер Сити: Харт - Ричардс, Компани, Лескотт, Коларов (Клиши, 73) - Де Йонг, Туре, Милнер (Джонсон, 67) - Сильва, Джеко, Балотелли (Барри, 59).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Смоллинг, Фердинанд (Джонс, 46), Видич (Эванс, 46), Эвра (Рафаэль, 71) - Нани, Каррик (Клеверли, 46), Андерсон, Янг - Руни, Уэлбек (Бербатов, 89).

Предупреждения: Джеко, Ричардс, Туре, Милнер, Коларов - Андерсон, Эвра.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua