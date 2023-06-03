Конец одной и начало другой эпох: как Сити и Юнайтед встречались на Уэмбли
В субботу, 3 июня, в Лондоне на Уэмбли пройдет финал кубка Англии, в котором сойдутся две манчестерские команды: Сити и Юнайтед. Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Удивительно, но за свою многолетнюю историю Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити не так много раз встречались в матче на Уэмбли.
Так как поединки на крупнейшем стадионе Великобритании проходят только в рамках кубка Англии, кубка лиги и Суперкубка Англии, клубы из Манчестера имели не так много возможностей встретиться.
Предстоящий финал кубка Англии станет первым в истории, когда в нем состоится Манчестерским дерби. При этом он станет лишь третьим сыгранным на Уэмбли.
Читай также: Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на финал Кубка Англии
Примечательно, что предыдущие два матча прошли в двух разных турнирах с разницей в четыре месяца: в полуфинале кубка Англии и в Суперкубке (он же Комьюнити Шилд).
Манчестер Сити только был в начале своего пути после того, как клуб был приобретен тогда еще никому не известным шейхом Мансуром.
Манчестер Юнайтед же постепенно приближался к неизбежному - пенсии сэра Алекса Фергюсона и смене поколений, которая привела к тому, что "красные дьяволы" не могут стать чемпионами вот уже десять лет.
Полуфинал кубка Англии (16 апреля 2011 года)
Эту встречу лучше начала команда сэра Алекса Фергюсона. В течение одной минуты Димитар Бербатов имел две отличные возможности забить: сначала он не смог переиграть в дуэли Джо Харта, после чего с пары метров пробил выше ворот.
На старте второго тайма номинальные хозяева поля вышли вперед, благодаря двум ошибкам соперника.
Эдвин ван дер Сар, проводивший последний сезон в карьере, не сумел должным образом отдать пас, но ему повезло, что Джон О'Ши перехватил мяч у Давида Сильвы. Однако тут же Майкл Каррик зачем-то отдал мяч Яя Туре, который ворвался в штрафную и ударом низом забил единственный гол матча.
А спустя 20 минут Пол Скоулз прямой ногой ударил Пабло Сабалету в бедро при попытке обработать мяч, за что Майк Дин выписал легенде Юнайтед прямую красную карточку.
Команда Роберто Манчини вышла в финал, где с таким же счетом обыграла Сток Сити. По итогам сезона представители синего Манчестера заняли третье место и впервые в эру шейха Мансура вышли в Лигу чемпионов.
Красный Манчестер в свою очередь довольствовался чемпионством, которое стало для клуба 19-м, что позволило обойти по их количеству Ливерпуль - сэр Алекс выполнил свое обещание сбросить мерсисайдцев с их "гр*баного насеста".
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Яя Туре, 52.
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 14 - 9
Манчестер Сити: Харт - Сабалета, Компани, Лескотт, Коларов - Де Йонг, Туре, Джонсон (Райт-Филлипс, 79), Сильва (Виейра, 86), Барри - Балотелли.
Манчестер Юнайтед: ван дер Сар - О'Ши (Фабио, 84), Видич, Фердинанд, Эвра - Валенсия (Чичарито, 65), Каррик, Скоулз, Парк Джи Сун, Нани - Бербатов (Андерсон, 74).
Предупреждения: Сабалета, Балотелли, Де Йонг, Компани.
Удаление: Скоулз (прямая красная).
Суперкубок Англии (7 августа 2011 года)
Забавно, но участники Суперкубка стали известны в один день с разницей в несколько часов. 14 мая 2011 года МЮ стал чемпионом Англии, сыграв вничью с Блэкберном (1:1), а МС спустя пару часов обыграл Сток Сити (1:0) в уже упомянутом финале кубка Англии.
В этой встрече "красные дьяволы" взяли реванш за поражение в полуфинале кубка, сделав это в своем фирменном стиле - оформив камбек.
На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу "горожан", у которых отметились Джолеон Лескотт и Эдин Джеко.
В первом случае англичанин замкнул подачу со штрафного, воспользовавшись ошибкой на выходе 20-летнего Давида Де Хеа, а во втором босниец нанес мощный удар с 25-метров, с которым испанский вратарь не справился - вот такой получился для Давида дебют.
Однако достаточно быстро подопечные Фергюсона отыгрались. Крис Смоллинг на старте второго тайма замкнул подачу со штрафного (в таком же стиле он принесет своей команду победу в дерби 2018 года, помешав Сити стать чемпионами).
А спустя всего шесть минут "красные дьяволы" разыграли шикарную комбинацию, результатом которой стал гол Нани.
Развязка дерби пришлась на добавленное время. Все тот же Нани в центре поля обокрал Венсана Компани, который неуверенно попытался обработать мяч, убежал на свидание с Джо Хартом, обыграл его и забил уже в пустые ворота, принеся своей команде трофей. Он же был признан лучшим игроком встречи.
Уже совсем скоро Компани отомстил своим обидчикам сполна: в октябре Ман Сити уничтожит Юнайтед на Олд Траффорд со счетом 6:1, а в конце сезона Серхио Агуэро под крик английского комментатора Мартина Тайлера забьет чемпионский гол в ворота КПР - Манчестер Сити впервые с 1968 года станет чемпионом Англии.
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Лескотт, 38, Джеко, 45+1 - Смоллинг, 52, Нани, 58, 90+4.
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 8 - 21
Удары в створ: 6 - 12
Фолы: 14 - 11
Манчестер Сити: Харт - Ричардс, Компани, Лескотт, Коларов (Клиши, 73) - Де Йонг, Туре, Милнер (Джонсон, 67) - Сильва, Джеко, Балотелли (Барри, 59).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Смоллинг, Фердинанд (Джонс, 46), Видич (Эванс, 46), Эвра (Рафаэль, 71) - Нани, Каррик (Клеверли, 46), Андерсон, Янг - Руни, Уэлбек (Бербатов, 89).
Предупреждения: Джеко, Ричардс, Туре, Милнер, Коларов - Андерсон, Эвра.
Алексей Погорелов, ISPORT.ua