Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на финал Кубка Англии 03.06.2023
В субботу, 3 июня, состоится финал Кубка Англии, в котором в рамках принципиального противостояния встретятся Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
На пути к финалу коллектив Пепа Гвардиолы прошел Челси, Арсенал, Бернли. Бристоль Сити и Шеффилд Юнайтед.
Что касается подопечных Эрика тен Хага, то они одолели Рэдинг, Эвертон, Вест Хэм, Фулхэм и Брайтон энд Хоув Альбион.
Читай также: Гвардиола: тен Хаг представляет нашу профессию наилучшим образом
Коэффициент и ставки на матч финала Кубка Англии Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Букмекеры считают, что явным фаворитом в этом поединке являются "горожане".
- Манчестер Сити: 1.55
- Ничья 4.70
- Манчестер Юнайтед: 6.30
Отсюда легко догадаться, что именно номинальные хозяева должны получить трофей по мнению экспертов: 1.29 - 3.95 - на победу в турнире.
Также ожидается достаточно большое количество голов. Коэффициент на тотал больше 2.5 - 1.65
Статистика противостояния Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Команды из одного города обязаны встречаться друг с другом довольно часто и этот случай не исключение. Между "горожанами" и "красными дьяволами" сыграно 133 матча.
Пока большое преимущество на стороне МЮ, однако. с наступлением новой эры в истории Ман Сити разрыв сокращается.
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
57 победы 41
35 ничьи 35
195 голы 186
Последняя встреча между командами состоялась в начале этого года, 14 января. Манчестер Юнайтед победил со счетом 2:1.
Напомним, матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед состоится завтра, 3 июня, в 17:00 по Киеву.