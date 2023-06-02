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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на финал Кубка Англии 03.06.2023

Узнай на ISPORT, кто может победить в главном кубковом соревновании Англии.
Вчера, 22:47
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В субботу, 3 июня, состоится финал Кубка Англии, в котором в рамках принципиального противостояния встретятся Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

На пути к финалу коллектив Пепа Гвардиолы прошел Челси, Арсенал, Бернли. Бристоль Сити и Шеффилд Юнайтед.

Что касается подопечных Эрика тен Хага, то они одолели Рэдинг, Эвертон, Вест Хэм, Фулхэм и Брайтон энд Хоув Альбион.

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Коэффициент и ставки на матч финала Кубка Англии Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Букмекеры считают, что явным фаворитом в этом поединке являются "горожане".

  • Манчестер Сити: 1.55
  • Ничья 4.70
  • Манчестер Юнайтед: 6.30

Отсюда легко догадаться, что именно номинальные хозяева должны получить трофей по мнению экспертов: 1.29 - 3.95 - на победу в турнире.

Также ожидается достаточно большое количество голов. Коэффициент на тотал больше 2.5 - 1.65

Статистика противостояния Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Команды из одного города обязаны встречаться друг с другом довольно часто и этот случай не исключение. Между "горожанами" и "красными дьяволами" сыграно 133 матча.

Пока большое преимущество на стороне МЮ, однако. с наступлением новой эры в истории Ман Сити разрыв сокращается.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

57 победы 41

35 ничьи 35

195 голы 186

Последняя встреча между командами состоялась в начале этого года, 14 января. Манчестер Юнайтед победил со счетом 2:1.

Напомним, матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед состоится завтра, 3 июня, в 17:00 по Киеву.


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