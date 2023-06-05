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Променяла на Формулу-1: Феликс расстался с возлюбленной, которая начала встречаться с пилотом Макларен

Португалец начал поиски новой девушки.
Сегодня, 13:57
Жоау Феликс / The Sun
Жоау Феликс / The Sun

Нападающий мадридского Атлетико Жоау Феликс расстался со своей возлюбленной Маргаридой Корсейро.

Девушка в социальных сетях сообщила, что больше не состоит в отношениях с португальцем.

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Примечательно, что Корсейро ранее была замечена вместе с пилотом Макларен Формулы-1 Ландо Норрисом.

Напомним, Жоау начал встречаться Маргаридой с 2019 года, когда ему было 20, а ей - 17.

Девушка написала, что они достигли целей в отношениях и останутся друзьями. 

Ранее сообщалось, что Феликс повеселил игроков Челси неправильным произношением спонсора.


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