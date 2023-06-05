Гюндоган остался без медали Кубка Англии на церемонии награждения

Капитан Манчестер Сити и главный герой финала Кубка Англии Илкай Гюндоган не получил свою медаль.

Немецкому хавбеку и Кевину Де Брюйне попросту не хватило медалей, потому на церемонии награждению принцу Уильяму оставалось лишь извиниться перед игроками.

Похоже, что организаторы матча неправильно посчитали игроков "горожан". Обычно клубу выдат 20 медалей для стартового состава, еще девять для запасных и одну для тренера.

Позднее Ман Сити получили еще 19 медалей, которые должны были получить персонал и те игроки, которых не было на стадионе. Так что свою почетну награду немец все же получил.

Еще более странной делает ситуаци тот факт, что на фотографиях с празднования победы болельщики заметили Серхио Гомеса с медалью на шее.

22-летний левый защитник появился в четырех матчах розыгрыша Кубка Англии и получил сво медаль. А Гюндоган, чей дубль принес Сити кубок, - нет.

Ранее, напомним, одноклубник Илкая Эрлинг Холанд стал обладателем Золотой бутсы.