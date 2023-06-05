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РБ Лейпциг договорился о подписании одного из лучших бомбардиров Европы

"Быки" оформляют топ-трансфер.
Сегодня, 16:55
Лои Опенда / Getty Images
Лои Опенда / Getty Images

Форвард Ланса Лои Опенда близок к переходу в РБ Лейпциг. Об этом сообщает издание Bild.

"Быки" согласовали личный контракт с 23-летним форвардом. Детали сделки пока не разглашаются.

Действующее соглашение футболиста с Лансом рассчитано до лета 2027 года.

Отметим, по итогам сезона-2022/23 Опенда вошел в топ-10 лучших бомбардиров Европы. На счету бельгийца 21 гол и 4 ассиста в 38 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Лейпциг продлил контракт с основным полузащитником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг Ланс Лои Опенда

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