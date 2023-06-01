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Футбол

Лейпциг продлил контракт с основным полузащитником

Дани Ольмо поставил подпись под новым соглашением с немецким клубом.
Сегодня, 20:12
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

РБ Лейпциг объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Дани Ольмо.

Как информирует официальный сайт немецкого клуба, новый договор 25-летнего футболиста рассчитан до июня 2027 года.

Условия сделки не разглашаются, но, как сообщал журналист Фабрицио Романо, сумма отступных за игрока, прописанная в контракте, составит 60 миллионов евро.

Предыдущий договор испанского хавбека с "красными быками" истекал летом 2024 года.

Напомним, что Ольмо выступает за Лейпциг с 2020 года. За это время он провел в составе немецкой команды 122 матча, отличившись 21 голом и 29 ассистами.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 30 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и 11 результативных передач.

Отметим, ранее интерес к Ольмо приписывали Барселоне, Реалу и Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лейпциг дани ольмо

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