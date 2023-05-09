Бавария навяжет Реалу борьбу за хавбека РБ Лейпцига

Ольмо может летом перебраться в другую команду.

Хавбек РБ Лейпцига Дани Ольмо был вычеркнут из шорт-листа Барселоны. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонцы длительное время хотели вернуть своего воспитанника, однако у клуба резко поменялись трансферные приоритеты.

Отметим, за Ольмо активно следят Реал и Бавария. Контракт игрока с "быками" истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету два гола и четыре ассиста в 21 матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что определилась судьба Модрича в Реале.