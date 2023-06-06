Реал изъявил желание подписать Хаверца в ближайшие дни

Реал намерен подписать полузащитника Челси Кая Хаверца.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, испанский клуб в ближайшие дни проведет переговоры с представителями игрока, чтобы заключить с ним сделку.

По информации источника, 23-летний футболист заинтересован в переходе в Реал.

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Отмечается, что Челси готов расстаться с немцем, учитывая большой интерес других клубов.

Действующий контракт Хаверца с Челси истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне футболист провел 35 игр в чемпионате Англии, в которых забил семь голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм собирается запросить у Реала солидную сумму за Кейна.