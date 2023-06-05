Реал намерен выкупить у Баварии ключевого защитника

Альфонсо Дэвис не хочет продлять с немцами контракт.

Мадридский Реал попытается приорбрести летом у Баварии Альфонсо Дэвиса, пишет Marca.

Издание утверждает, что руководство "сливочных" уже контактировало с немецким клубом и не получило отказ.

Дело в том, что пусть Бавария и рассматривает канадца в качестве ключевого игрока, однако Альфонсо не желает продлять контракт.

Действующее соглашение Альфонсо Дэвиса с клубом действует до 2025 года, и именно этим хотят воспользоваться в Мадриде.

Также, напомним, летом Баварию может покинуть еще один защитник.