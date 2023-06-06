Президент Марселя оценил адаптацию Малиновского в клубе
Президент Марселя Пабло Лонгория поделился мнением по поводу адаптации украинского полузащитника Руслана Малиновского в клубе.
По словам функционера, 30-летний игрок испытывал проблемы.
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"Зимнее трансферное окно – это ремонтное трансферное окно. С подписанием Витиньи мы ожидали активности впереди, а с Малиновским хотели, чтобы его опыт быстро сработал. У Руслана были трудности с адаптацией", - приводит слова президента Football Club de Marseille
Напомним, что Марсель по итогам сезона обязан выкупить Малиновского у Аталанты.
В текущем сезоне украинец провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.
Ранее был назван главный кандидат на пост тренера Марселя Малиновского.