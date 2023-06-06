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Реал определился с судьбой арендованного игрока из Шахтера

Винисиус Тобиас, вероятно, вернется в стан украинской команды.
Сегодня, 10:48
Винисиус Тобиас / Getty Images
Винисиус Тобиас / Getty Images

Футболист Шахтера Винисиус Тобиас, который выступает за молодежную команду мадридского Реала, вернется в донецкий клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, "сливочные" приняли решение не активировать опцию выкупа правого защитника.

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Мадридцы в ближайшее время проинформируют Шахтер, что не будут платить за бразильца 10 миллионов евро.

Действующий контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что бразилец может перебраться в чемпионат Португалии.


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