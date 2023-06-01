Защитник Шахтера может перебраться в чемпионат Португалии

Сегодня, 12:32

Сегодня, 12:32

Винисиус Тобиас может стать игроком Спортинга.

Защитник Шахтера, выступающий в аренде за Реал Мадрид Кастилья, Винисиус Тобиас может сменить клубную прописку.

Как сообщает португальское издание A Bola, бразилец может пополнить стан лиссабонского Спортинга.

Тобиас рассматривается руководством "львом" в качестве конкурента 23-летнему Рикардо Ешгайо, однако, является не единственным кандидатом.

Главным претендентом считается ганский защитник Брайтона Тарик Лэмпти, который из-за травм потерял место в старте "чаек".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-защитник Шахтера может перейти в Ювентус.