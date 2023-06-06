Ди Мария эмоционально попрошался с Ювентусом

Аргентинский вингер Анхель ди Мария покидает Ювентус. Об этом сам игрок объявил в Instagram.

Футболист эмоционально попрощался с клубом и его фанатами.

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"Я дошел до конца тяжелого и сложного этапа. Я ухожу со спокойствием человека, который отдал все, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно.

Я ухожу с горьким привкусом того, что мне не удалось, но с радостью, что завел многих друзей в этой замечательной раздевалке, частью которой я был.

Спасибо всем моим поклонникам, я всегда чувствовал себя здесь как дома. Спасибо всем игрокам Ювентуса за их ежедневную приверженность. Обнимаю и всегда ношу в сердце", - написал 35-летний аргентинец.

Напомним, что за этот сезон ди Мария провел в стане "бьянконери" 40 матчей, отметившись 7 голами и 8 ассистами.