Полузащитник Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду этим летом

Игрок намерен найти себе клуб, в котором он будет чаще играть.

Один из полузащитников Манчестер Юнайтед готов сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mail, Донни ван де Бек собирается рассмотреть все предложения в поисках более регулярного игрового времени.

Даже с приходом в команду Эрика тен Хага, под руководством которого хавбек раскрылся в Аяксе, он редко появлялся на футбольном поле.

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В прошедшем сезоне он вышел на поле всего десять раз, отыграв в общей сложности 294 минуты.

Напомним, что в матче АПЛ против Борнмута после столкновения с соперником Донни ван де Бек получил разрыв крестообразных связок правого колена. Это произошло 3 января 2023 года - на этом сезон для 26-летнего нидерландца досрочно завершился.