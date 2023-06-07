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Полузащитник Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду этим летом

Игрок намерен найти себе клуб, в котором он будет чаще играть.
Сегодня, 09:29
Донни ван де Бек / Getty Images
Донни ван де Бек / Getty Images

Один из полузащитников Манчестер Юнайтед готов сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mail, Донни ван де Бек собирается рассмотреть все предложения в поисках более регулярного игрового времени.

Даже с приходом в команду Эрика тен Хага, под руководством которого хавбек раскрылся в Аяксе, он редко появлялся на футбольном поле.

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В прошедшем сезоне он вышел на поле всего десять раз, отыграв в общей сложности 294 минуты.

Напомним, что в матче АПЛ против Борнмута после столкновения с соперником Донни ван де Бек получил разрыв крестообразных связок правого колена. Это произошло 3 января 2023 года - на этом сезон для 26-летнего нидерландца досрочно завершился.

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