Экс-игрок Манчестер Юнайтед может стать одноклубником Роналду

Команды из Саудовской Аравии все смелее и смелее действуют на трансферном рынке.

Вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заа может пополнить состав саудовского Ан-Насра.

Как сообщает Sky Sports, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, сделал 30-летнему ивуарийцу предложение - контракт на три года с зарплатой в 15 миллионов фунтов в год.

Помимо Ан-Насра на экс-вингера Манчестер Юнайтед также претендуют мадридский Атлетико и еще три неназванные команды, которые будут участвовать в Лиге чемпионов.

К тому же, Кристал Пэлас хочет сохранить своего лидера в составе. Контракт игрока с "орлами" закончится в конце этого месяца.. Футболист еще не принял решение относительно своего будущего.

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В прошедшем сезоне Уилфрид Заа принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.