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Легенда румынского футбола хочет повторить проект Шахтера

Фарул сделает ставку на молодых бразильцев.
Сегодня, 00:36
Георге Хаджи / Getty Images
Георге Хаджи / Getty Images

Самый известный румынский игрок, а ныне тренер Георге Хаджи хочет повторить путь донецкого Шахтера при Мирче Луческу.

Недавно Хаджи вместе с Фарулом взял первый в истории клуба чемпионский титул, и специалист хочет вывести команду на новый уровень.

Румынские СМИ пишут, что Георге взял за основу стратегиюю своего соотечествиенника Мирчи Луческу и делает ставку на молодых бразильских игроков.

Более того, Хаджи уже поговорил с Луческу, и экс-наставник "горняков" пообещал помочь своему коллеге. При этом отмечается, что Фарул не намерен скупать только латиноамериканцев.

"Мы хотим привести в Фарул то количество бразильцев, которое позволит вывести команду на новый уровень, для решения новых задач. Впрочем, это не означает, что в период летнего трансферного окна мы будем покупать только южноамериканцев", - сказал Хаджи о своих планах.

Ранее сын Мирчи рассказал о планах своего отца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу

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