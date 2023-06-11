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Де Брюйне рассказал о своей травме в финале Лиги чемпионов

Старое повреждение невовремя напомнило о себе.
Сегодня, 12:31
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Кевин Де Брюйне признался, что в финале против Интера ему помешала старая травма.

Напомним, что в финальном поединке Лиге чемпионов бельгийский хавбек был вынужден покинуть поле уже в первом тайме.

Оказалось, что у Кевина уже некоторое время были проблемы с подколенным сухожилием, и травма дала о себе знать в самый неподходящий момент.

"Это были тяжелые два месяца. У меня было много проблем с подколенным сухожилием, и оно порвалось. Однако команда была достаточно хороша, и мы победили. Мы так долго работали ради этого, это удивительно.

В этом году мы еще не проигрывали в Лиге чемпионов. Это была не лучшая игра, но сейчас самое время праздновать", - приводит слова полузащитника BBC.

Отметим, что лучшим игроком матча Манчестер Сити - Интер стал Родри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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