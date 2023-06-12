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Бывший защитник сборной Германии: У Украины прекрасная футбольная культура

Филипп Лам высказался о влиянии нашей страны на развитие футбола.
Сегодня, 13:08
Филипп Лам / Getty Images
Филипп Лам / Getty Images

Экс-игрок сборной Германии Филипп Лам в преддверии поединка "бундестим" против Украины поделился своими мыслями о нашей стране.

По словам Лама, в истории "сине-желтых" было много крутых футболистов.

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"С 2004-го по 2014-й я принял участие в шести крупных международных турнирах - трижды играл на чемпионатах мира, трижды - на чемпионатах Европы. Евро-2012 проходило в Украине и Польше. Матчи группового этапа мы проводили во Львове и Харькове. Украина имеет прекрасную футбольную культуру, это было заметно.

В ее истории также немало крутых футболистов. Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин становились лучшими игроками Европы, а тренерская легенда Валерий Лобановский и по сей день продолжает влиять на европейский футбол - многие современные специалисты имеют черты его философии в игре их команды", - заявил немец в колонке для издания Zeit Online.

Напомним, что матч Германия - Украина состоится сегодня, 12 июня, в 19:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина германия Филипп Лам

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