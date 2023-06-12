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Де Брюйне рискует пропустить старт следующего сезона

Полузащитник Манчестер Сити получил повреждение подколенного сухожилия.
Сегодня, 15:40
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Манчестер Сити может потерять на длительный период полузащитника Кевина Де Брюйне.

Один из лидеров "горожан" получил повреждение подколенного сухожилия во время финального матча Лиги чемпионов с миланским Интером (1:0) и был заменен на 36-й минуте. Как оказалось, оно беспокоило игрока на протяжении последних двух месяцев.

Из-за травмы 31-летний футболист точно не сыграет за сборную Бельгии в июньских поединках отбора на Евро-2024 и рискует пропустить старт следующего сезона.

Читай также: Де Брюйне рассказал о своей травме в финале Лиги чемпионов

Как сообщает The Independent, Де Брюйне может вылететь на длительный период из-за подозрения на разрыв подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления бельгийского хавбека пока не называются, и на этой неделе он пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести травмы.

Отметим, что в нынешнем сезоне Де Брюйне провел в составе Манчестер Сити во всех турнирах 49 матчей, в которых отличился десятью голами и 31 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне был включен в сборную сезона Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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