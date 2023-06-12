Де Брюйне рискует пропустить старт следующего сезона

Манчестер Сити может потерять на длительный период полузащитника Кевина Де Брюйне.

Один из лидеров "горожан" получил повреждение подколенного сухожилия во время финального матча Лиги чемпионов с миланским Интером (1:0) и был заменен на 36-й минуте. Как оказалось, оно беспокоило игрока на протяжении последних двух месяцев.

Из-за травмы 31-летний футболист точно не сыграет за сборную Бельгии в июньских поединках отбора на Евро-2024 и рискует пропустить старт следующего сезона.

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Как сообщает The Independent, Де Брюйне может вылететь на длительный период из-за подозрения на разрыв подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления бельгийского хавбека пока не называются, и на этой неделе он пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести травмы.

Отметим, что в нынешнем сезоне Де Брюйне провел в составе Манчестер Сити во всех турнирах 49 матчей, в которых отличился десятью голами и 31 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне был включен в сборную сезона Лиги чемпионов.