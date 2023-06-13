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Определилась судьба Фати в Барселоне

Агент испанца сделал серьезное заявление.
Сегодня, 14:50
Фати / Getty Images
Фати / Getty Images

Полузащитник Барселоны Ансу Фати продолжит свою карьеру в каталонском клубе.

Агент 20-летнего игрока Жорже Мендеш заявил, что испанец хочет остаться в стане "сине-гранатовых".

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"Ансу хочет остаться в Барселоне. В последних двух матчах он забил три гола. Чего еще вы хотите? У вас есть феномен.

Он хочет остаться. Я убежден, что он один из лучших молодых игроков в мире. Однажды он станет обладателем Золотого мяча", - приводит слова агента Sport.es.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч, в которых забил 10 голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что в Барселоне готовы расстаться с одним из главным талантов клуба.


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