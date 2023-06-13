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Футбол

Киммих высказался об интересе со стороны Барселоны

Немец не думает о смене клубной прописки.
Сегодня, 09:57
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Хавбек Баварии Йозуа Киммих прокомментировал информацию об интересе со стороны Барселоны.

"Было трудно этого не заметить. Вообще говоря, я не особо об этом думаю. У меня еще два года по контракту с Баварией, и у нас большие планы", – сказал немец в интервью Bild.

Напомним, действующий контракт игрока с Баварией рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Киммиха пять голов и шесть ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что хавбек Баварии оказывает давление на клуб ради ухода в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бавария йозуа киммих

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