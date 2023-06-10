Хавбек Баварии оказывает давление на клуб ради ухода в Барселону

Полузащитник и капитан Баварии Йозуа Киммих может сменить клубную прописку.

Как сообщает Mundo Deportivo, немец намерен попробовать свои силы в Барселоне. Ради трансфера в стан каталонцев Киммих готов повторить путь Роберта Левандовски и бороться с руководством команды за возможность уйти.

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По информации источника, хавбек начал оказывать давление на боссов мюнхенцев, чтобы достичь своей цели. Также отмечается, что у футболиста есть ряд разбежностей с функционерами. В частности, Йозуа не понравилось то, как "красные" уволили Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Также испанское издание отмечает, что в покупке немецкого исполнителя заинтересован лично наставник Барселоны Хави, который видит в нем замену Серхио Бускетсу.

В прошедшем сезоне Киммих провел 33 матча в чемпионате Германии, забив пять голов и отдав шесть результативных передач.