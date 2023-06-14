Легенда Барселоны сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Жерар Пике вызвался сыграть в товарищеском поединке.
Бывший футболист сборной Испании и Барселоны Жерар Пике примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
Испанский защитник решил поддержать украинский народ, который воюет с российским оккупантами.
Благотворительный матч состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.
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Напомним, что игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко.
Ранее сообщалось, что команду Зинченко возглавит легендарный французский тренер.