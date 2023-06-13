Возобновление карьеры? Шевченко присоединился к команде из испанской медиалиги
Украинец вновь выйдет на поле.
Бывший нападающий Милана и Динамо Андрей Шевченко выступит в Кингс Лиге. Об этом сообщает издание Marca.
46-летний украинец присоединился к Ультмейт Мостолес. Дата дебюта экс-футболиста пока неизвестна.
Напомним, форвард завершил игровую карьеру в 2012 году.
С 2016 года украинец начал тренерскую карьеру. Последним место работы Шевченко остается Дженоа, который он возглавлял пару месяцев, после чего был уволен.
Ранее сообщалось, что Шевченко и Зинченко инициировали благотворительный матч в поддержку Украины.