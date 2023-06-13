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Возобновление карьеры? Шевченко присоединился к команде из испанской медиалиги

Украинец вновь выйдет на поле.
Сегодня, 12:52
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Бывший нападающий Милана и Динамо Андрей Шевченко выступит в Кингс Лиге. Об этом сообщает издание Marca.

46-летний украинец присоединился к Ультмейт Мостолес. Дата дебюта экс-футболиста пока неизвестна.

Напомним, форвард завершил игровую карьеру в 2012 году.

С 2016 года украинец начал тренерскую карьеру. Последним место работы Шевченко остается Дженоа, который он возглавлял пару месяцев, после чего был уволен.

Ранее сообщалось, что Шевченко и Зинченко инициировали благотворительный матч в поддержку Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко медиалига

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