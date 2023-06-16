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Ибрагимович: Мое наследие – это новые Златаны

Легендарный швед подвел итоги своей карьеры.
Сегодня, 19:45
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Златан Ибрагимович поделился прощальным постом в своих соцсетях, подведя итоги своей карьеры.

Уникальный шведский игрок, который успел поиграть чуть ли не везде заявил, что его наследие - новые Златаны, игроки, в которых он своей игрой сумел разжечь огонь в глазах.

"Все началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное.

Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане.

Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Всех тех, кто искренне понимает, что невозможного нет.

Спасибо за все.

Мино, мы сделали это! Путешествие окончено. Оно было удивительным. Я скучаю по тебе", – написал экс-форвард в инстаграме.

Напомним, ранее стало известно, что Милан планирует пригласить Златана в клуб в качестве менеджера.

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