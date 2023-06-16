Милан предложил Ибрагимовичу роль посредника между командой и руководством

Сразу после последнего матча сезона форвард Милана Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Однако "россонери" не хотят, чтобы культовая для клуба личность уходила.

Как сообщает Milan Zone со ссылкой на итальянского журналиста Даниэле Лонго, Милан провел предварительные переговоры со шведом. Клуб предложил ему стать посредником между командой и руководством.

Проблема заключается в том, что Златан еще не определился, чем он хочет заниматься вне футбольного поля, а потому он, скорее всего, ответит отказом.

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Клуб готов подождать еще несколько дней, прежде чем переключиться на другого кандидата. Дело в том, что "красно-черные" хотят назначить менеджера, который отлично знаком с культурой Милана.