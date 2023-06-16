iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан предложил Ибрагимовичу роль посредника между командой и руководством

"Россонери" хотят назначить "сильную личность", отлично знакомую с культурой клуба.
Сегодня, 10:49
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Сразу после последнего матча сезона форвард Милана Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Однако "россонери" не хотят, чтобы культовая для клуба личность уходила.

Как сообщает Milan Zone со ссылкой на итальянского журналиста Даниэле Лонго, Милан провел предварительные переговоры со шведом. Клуб предложил ему стать посредником между командой и руководством. 

Проблема заключается в том, что Златан еще не определился, чем он хочет заниматься вне футбольного поля, а потому он, скорее всего, ответит отказом.

Читай также: Официально: Милан уволил Мальдини с поста технического директора

Клуб готов подождать еще несколько дней, прежде чем переключиться на другого кандидата. Дело в том, что "красно-черные" хотят назначить менеджера, который отлично знаком с культурой Милана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович

Статьи по теме

Мбаппе и Ибрагимович посетил финал Ролан Гаррос в Париже Мбаппе и Ибрагимович посетил финал Ролан Гаррос в Париже
Реал вернул из Милана полузащитника и продлил с ним контракт Реал вернул из Милана полузащитника и продлил с ним контракт
Эйзельская трагедия и чудо в Стамбуле: англо-итальянские финалы еврокубков Эйзельская трагедия и чудо в Стамбуле: англо-итальянские финалы еврокубков
Милан вклинился в борьбу за хавбека Лестера Милан вклинился в борьбу за хавбека Лестера
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202413:09
Определились цвета форм Украины и Северной Македонии на матч отбора на ЧЕ-2024
Украина12:52
Вице-президент УАФ - об аресте Павелко: Сохраняем спокойствие, мы победим
Евро-202412:50
Украину в матче с Северной Македонией поддержит около 300 болельщиков
Европа12:29
Возрастной форвард сборной Испании вскоре станет игроком Реала
Евро-202412:20
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
НБА12:17
Галлинари использовал опцию игрока с Бостоном на следующий сезон
Бокс12:02
"Что за карьера": Теофимо Лопес высказался об отказе от чемпионского титула
НБА12:00
Эмбиид - провалившийся MVP, Мюррей - главный камбек года: итоги НБА сезона-2022/23. Часть 2
Европа11:56
Реал лидирует по количеству подписчиков в соцсетях, у ПСЖ самый популярный TikTok
Бокс11:32
Промоутер Джошуа поставил под сомнение проведение реванша с Уайтом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK