Фати высказался о своем будущем в Барселоне

Испанец сосредоточен на своем контракте с клубом.

Полузащитник Барселоны Ансу Фати поделился мнением о своем будущем в каталонском клубе.

По словам 20-летнего испанца, он хочет оставаться в Барселоне.

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"Я намерен остаться в Барселоне, продолжать там работать, поскольку у меня контракт, и я очень счастлив. Хочу продолжать расти в «Барсе». Я не сомневаюсь в этом", - приводит слова Фати Фабрицио Романо в Twitter.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Барселона повесила ценник на своего полузащитника.