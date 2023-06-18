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Барселона хочет усилиться хавбеком Вильярреала

Ло Чельсо попал в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 11:53
Джовани Ло Чельсо / Getty Images
Джовани Ло Чельсо / Getty Images

Полузащитник Вильярреала Джовани Ло Чельсо, права на которого принадлежат Тоттенхэму, может перейти в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы рассматривают 27-летнего аргентинца в качестве альтернативы хавбеку Манчестер Сити Илкаю Гюндогану.

Напомним, контракт игрока со "шпорами" рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне не счету Ло Чельсо два гола и три ассиста в 22 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона повесила ценник на своего полузащитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал Джованни Ло Чельсо

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