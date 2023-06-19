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Определилась судьба Фонсеки в Лилле

Бывший тренер донецкого Шахтера получил оценку своей работы.
Сегодня, 13:07
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Главный тренер Лилля Пауло Фонсека продолжит работать во французском клубе.

Президент коллектива Оливье Летанг заявил, что португалец продолжить работать с командой.

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"Очень гордимся тем, что Паулу сватают в другие клубы, это свидетельствует о качестве его работы и нашего проекта. Он честно сообщил мне об интересе к нему. И я хотел бы, чтобы клубы делали так же. Паулу будет нашим тренером и в следующем сезоне.

Он хорошо справляется и мы надеемся достичь с ним цели, которые перед собой поставили", - приводит слова функционера L'Equipe.

В сезоне-2022/23 Лилль занял 5-е место в чемпионате Франции, получив право выступать в Лиге конференций в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ наконец определился, кто станет новым тренером команды.


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