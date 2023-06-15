Мбаппе: Президент Франции не повлияет на мое будущее в ПСЖ

Во время пресс-конференции к предстоящему матчу отбора на ЧЕ-2024 против сборной Гибралтара форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свой отказ использовать опцию продления контракта с ПСЖ до лета 2025 года.

Француз заявил, что не думал, что его решение будет иметь такое большое значение. Он также сообщил, что в этот раз президент Франции Эммануэль Макрон не сможет повлиять на его будущее в клубе.

"У Макрона не будет влияния на мое будущее. Он надеется, что я останусь в ПСЖ, и я хочу остаться. Так что мы на одной волне", - цитирует футболиста BT Sport. "Я не думал, что я кого-то оскорблю. Я всего лишь отправил письмо. Я не знал, что письмо может кого-то убить. Это всего лишь письмо".

"Объяснить, почему я планирую остаться без продления контракта? Здесь нечего объяснять. Люди могут говорить, критиковать. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и почему я говорю то, что говорю".

"Нет необходимости объяснять, почему я так поступил. У меня есть свои причины. Моя единственная опция - остаться в ПСЖ, я об этом уже сказал".

Матч Гибралтар - Франция состоится в пятницу, 16 июня. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.