ПСЖ наконец определился, кто станет новым тренером клуба
Луис Энрике согласовывает последние детали контракта.
Руководство ПСЖ решило назначить на пост главного тренера Луиса Энрике, утверждает L'Equipe.
Парижский клуб провел немало переговоров с разными кандидатами, но в итоге остановил свой выбор на испанском специалисте.
Его кандидатуру поддержал и владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи, и спортивный директор Луиш Кампуш. Однако руководство пока контактирует с другимим тренерами на случай, если сделка с Энрике сорвется.
Издание утверждает, что в данный момент стороны согласрвывают последние условия, а официальное объявление стоит ждать на следующей неделе.
Ранее, напомним, сообщалось, что сборная Бразилии готова подождать окончания контракта Карло Анчелотти.