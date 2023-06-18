ПСЖ наконец определился, кто станет новым тренером клуба

Руководство ПСЖ решило назначить на пост главного тренера Луиса Энрике, утверждает L'Equipe.

Парижский клуб провел немало переговоров с разными кандидатами, но в итоге остановил свой выбор на испанском специалисте.

Его кандидатуру поддержал и владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи, и спортивный директор Луиш Кампуш. Однако руководство пока контактирует с другимим тренерами на случай, если сделка с Энрике сорвется.

Издание утверждает, что в данный момент стороны согласрвывают последние условия, а официальное объявление стоит ждать на следующей неделе.

Ранее, напомним, сообщалось, что сборная Бразилии готова подождать окончания контракта Карло Анчелотти.