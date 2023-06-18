iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ наконец определился, кто станет новым тренером клуба

Луис Энрике согласовывает последние детали контракта.
Сегодня, 16:52
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Руководство ПСЖ решило назначить на пост главного тренера Луиса Энрике, утверждает L'Equipe.

Парижский клуб провел немало переговоров с разными кандидатами, но в итоге остановил свой выбор на испанском специалисте.

Его кандидатуру поддержал и владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи, и спортивный директор Луиш Кампуш. Однако руководство пока контактирует с другимим тренерами на случай, если сделка с Энрике сорвется.

Издание утверждает, что в данный момент стороны согласрвывают последние условия, а официальное объявление стоит ждать на следующей неделе.

Ранее, напомним, сообщалось, что сборная Бразилии готова подождать окончания контракта Карло Анчелотти.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

Статьи по теме

Гризманн прокомментировал интерес со стороны ПСЖ Гризманн прокомментировал интерес со стороны ПСЖ
Мбаппе высказался о возможном уходе из ПСЖ Мбаппе высказался о возможном уходе из ПСЖ
Реал в приоритете: Переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед невозможен Реал в приоритете: Переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед невозможен
Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Человек многих талантов: лучший форвард мира в пижаме и медалях ненадолго стал продавцом мороженого
Европа19:56
Хавбек Вулвз может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Европа19:23
Челси готовит предложение по фавориту Хави
Евро-202419:19
Украина - Мальта: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Лига наций19:07
Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Европа18:52
Вингер Наполи стал самым подорожавшим игроком Серии А
НБА18:51
Экс-игрок НБА узнал, что у него аутизм, благодаря диагнозу сына
Формула 118:24
"Мы усложняем себе жизнь": Леклер раскритиковал Феррари после квалификации в Канаде
Лига наций18:15
Италия в напряженном матче обыграла Нидерланды и стала бронзовым призером Лиги наций
Теннис18:07
Сачко выиграл свой первый в карьере турнир серии Челленджер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK