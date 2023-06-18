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В сборной Бразилии готовы ждать Анчелотти до 2024 года

Итальянец очень нужен "селесао".
Сегодня, 15:58
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Бразильская конфедерация футбола готова ждать тренера Реала Карло Анчелотти. Об этом сообщает издание UOL.

Руководство верит, что близко к соглашению с итальянским специалистом и могло бы уже его назначить. Реал не собирается досрочно отпускать своего тренера.

CBF готова ждать Анчелотти до 2024 года – тогда истечет срок действия контракта тренера с Реалом.

Напомним, мадридский клуб под руководством итальянца завершил сезоне на втором месте в Ла Лиге, а также выиграл Кубок Испании.

Ранее Анчелотти выразил недовольство из-за увольнения Мальдини из Милана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти сборная Бразилии Реал Мадрид

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