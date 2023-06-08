Анчелотти выразил недовольство из-за увольнения Мальдини из Милана

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об увольнении Паоло Мальдини с должности директора Милана.

"В Реале я понял, что историю клуба всегда нужно уважать всегда. Ди Стефано, Амансио, Хенто, Пушкаш – все они по-прежнему исключительные легенды, их почитают. Чтобы писать историю на самом высоком уровне, нужно хранить память о прошлом.

То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии культуры уважения к истории и традициям Милана. История не побеждает, но верно и то, что история учит нас побеждать.

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Клубы, которые ставят бизнес выше спортивных ценностей, обречены на провал. Покровительство уже не имеет такого значения, как раньше, но бизнес – это не очень хорошо", – сказал итальянский специалист в интервью Il Giornale.

Напомним, что недавно прошла встреча между владельцем Милана Джерри Кардинале и техническим директором Паоло Мальдини, в результате которой последний был уволен со своей должности.