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Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой

Японец согласовал все условия с итальянским клубом.
Сегодня, 16:40
Даити Камада / Getty Images
Даити Камада / Getty Images

Сделке между Миланом и хавбеком франкфуртского Айнтрахта Даити Камадой ничего не угрожает.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, увольнение Паоло Мальдини никак не повлияет на договоренности игрока с клубом.

По информации Скиры, Камада согласовал четырехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать три миллиона евро в год.

В ближайшее время ожидается объявление о переходе футболиста в стан "россонери". Камада покинет Айнтрахт в статусе свободного агента, так как в конце июня завершится его контракт с "орлами".

Напомним, что недавно прошла встреча между владельцем Милана Джерри Кардинале и техническим директором Паоло Мальдини, в результате которой последний был уволен со своей должности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Айнтрахт Франкфурт Даити Камада

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