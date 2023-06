Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой

Сделке между Миланом и хавбеком франкфуртского Айнтрахта Даити Камадой ничего не угрожает.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, увольнение Паоло Мальдини никак не повлияет на договоренности игрока с клубом.

По информации Скиры, Камада согласовал четырехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать три миллиона евро в год.

Daichi #Kamada’s deal with #ACMilan until 2027 (€3M/year) is not in doubt. #Milan have already agreed a total agreement with the agent Roberto Tukada and the intermediary Beppe Bozzo. #transfers https://t.co/N6nYMcOa8n