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Джеррард отреагировал на предложение из Саудовской Аравии

Английский специалист провел переговоры с Аль-Иттифак.
Сегодня, 17:12
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images

Английский тренер Стивен Джеррард заявил, что не будет пока работать в Саудовской Аравии.

Специалист сообщил, что получил предложения возглавить саудовский Аль-Иттифак. По итогам переговоров Джеррард отказался от работы.

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"Меня пригласили, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество. Я приехал.

Обдумывал решение последние несколько дней, но сейчас я его не приму", - приводит слова Стивена BBC.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Аль-Иттифак закончил сезон на 7-й позиции.

Напомним, Джеррард находится без работы с октября, когда был уволен из Астон Виллы.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии хочет усилиться одним из лидеров Манчестер Сити.


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