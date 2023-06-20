Джеррард отреагировал на предложение из Саудовской Аравии
Английский специалист провел переговоры с Аль-Иттифак.
Английский тренер Стивен Джеррард заявил, что не будет пока работать в Саудовской Аравии.
Специалист сообщил, что получил предложения возглавить саудовский Аль-Иттифак. По итогам переговоров Джеррард отказался от работы.
Читай также: Мудрик подешевел, Зинченко подорожал: Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ
"Меня пригласили, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество. Я приехал.
Обдумывал решение последние несколько дней, но сейчас я его не приму", - приводит слова Стивена BBC.
Отметим, что по итогам прошлого сезона Аль-Иттифак закончил сезон на 7-й позиции.
Напомним, Джеррард находится без работы с октября, когда был уволен из Астон Виллы.
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии хочет усилиться одним из лидеров Манчестер Сити.