"Честный поступок": Альба назвал причину ухода из Барселоны

Футболист сборной Испании Жорди Альба заявил, что правильно поступил, когда расторг контракт с Барселоной.

По словам испанца, он мог остаться еще на несколько лет, однако решил быть честным с клубом.

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"Я всегда чувствовал, что клуб меня ценит, как и фанаты. Я был признателен за то, что президент публично заявил о финансовых жертвах, на которые я пошел. Как я уже много раз говорил, я был готов на все, чтобы помочь руководству.

У меня по контракту оставался год, и не все, возможно, знают, что также была опция продления на еще один сезон. Если бы я был эгоистом, я бы остался. У меня был контракт, я был дома, рядом была семья.

Но мне кажется, что уход был честным поступком. И реакция фанатов на мою замену в игре против Мальорки это подтвердила. В этот день я, возможно, сильнее всего почувствовал, насколько меня ценят", - приводит слова Альбы Sport.es.

Напомним, Альба выступал за Барселону с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Барселоны может перейти в Интер Майами.